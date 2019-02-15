الامارات | أعراض التهاب حوض الكلى

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب حوض الكلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور تورستن شلوم، أخصائي المسالك البولية الألماني، إن التهاب حوض الكلى هو التهاب بكتيري يهاجم الكلى والحوض؛ حيث تصل البكتيريا عبر المسالك البولية إلى الكلى والحوض مسببة الالتهاب. وأوضح أخصائي المسالك البولية الألماني أن أعراض التهاب حوض الكلى تتمثل في الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول وآلام على جانبي الظهر، مع احتمالية وجود دم في البول. كما تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض، مثل الحمى والرعشة وآلام البطن والصداع والغثيان والقيء والإعياء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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