الامارات | غولدن مايل غاليريا: «ران & فلو»

شكرا لقرائتكم خبر عن غولدن مايل غاليريا: «ران & فلو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 فبراير 2019

حان الوقت لدعوة أفراد عائلتك وأصدقائك واصطحابهم إلى غولدن مايل غاليريا في نخلة جميرا، للمشاركة في فعالية اللياقة البدنية المجانية، والأولى من نوعها «ران & فلو»، التي تنطلق غداً السبت.

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وتشهد الفعالية التي تقام بساحة غولدن مايل غاليريا في المبنى رقم 8، المجاورة لحديقة الاتحاد، أنشطة متنوعة مثل تمارين الجري وجلسات اليوغا المخصصة للعائلة، وهي الأنشطة التي تمنح فوائد التمارين القائمة على الحركة، والتي تنعكس على صحة القلب، وذلك باستخدام التقنيات التقليدية والحديثة المنشطة للجسم، والمحفزة على تبنّي أسلوب حياة حيوي، عبر الجمع بين تدريبات بذل الجهد، والتأمل الهادئ. ويمكن للمشاركين الالتحاق بتدريبات الجري وجلسات اليوغا مجاناً.

وبهذه المناسبة، تقدم حضانة بلوسوم (@theblossomnursery) في غولدن مايل غاليريا مجموعة ثرية من الأنشطة المخصصة للأطفال، والمصممة لمتعتهم وسط أجواء آمنة ومرحة، بينما يشارك آباؤهم وأمهاتهم في «ران & فلو». ومن بين هذه الأنشطة يوغا الصغار والزومبا والرسم على الوجه والتلوين وقوالب البناء وتشكيل المعجنات، فيما يقوم مقهى موكا 1450 بالترحيب مجاناً بالمشاركين في الفعالية بكوب من القهوة.

وتنطلق تدريبات الجري العائلي الساعة 4 مساءً، فيما تبدأ جلسات اليوغا الساعة 5:30 مساءً، ويتوجب على المشاركين إحضار مفارش اليوغا ومناشف الشاطئ وزجاجات المياه الخاصة بهم إلى الجلسات.