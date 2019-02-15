الامارات | أفراح النوفلي والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النوفلي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة عبدالله مبيوع النوفلي بزفاف نجلها طلال إلى كريمة محمد عبدالله النعيمي. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمنطقة الهيلي في العين عدد من أعيان قبيلتي النوفلي والنعيمي، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال الأعمال، وجمع غفير من أهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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