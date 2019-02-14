بالفيديو| راغب علامة: أحببت فتيات أكبر مني سنا.. "كنت بكاش"

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه عاش قصص حب كثيرة في فترة شبابه، حيث كان "بكاش" كثيرًا في ذلك السن، مضيفًا: "عشت قصص حب كثيرة ولكن كنت أحب دائمًا فتيات أكبر مني بأكثر من سبع سنوات، وكان آخرها وأنا في سن العشرين واشتهرت كثيرًا".
وأضاف "علامة"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، مع الفنانة لطيفة، على قناة "DMC"، أن زوجته جيهان علامة، هي الحب الخالد في حياته وغنى لها أغنية "الحب الخالد"، وذلك لأن اسم نجله هو خالد، وكذلك قصة حبهما خالدة.
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