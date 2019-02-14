سر الشباب الدائم.. أطعمة تبدل خلايا الشيخوخة بأخرى شابة

ذكر العديد من خبراء التغذية، أنه إذا تلقى الإنسان التغذية المتوازية والكافية، فإنه يتم استبدال خلايا الشيخوخة بخلايا مؤهلة وصحية، إذ يتم الإصلاح والتجديد من خلايا الجسم،

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، اليوم، إلى أن تلك التغذية يمكنك الحصول عليها بسهولة حيث تتواجد عناصرها جميعًا في مطبخك.

وقالت صحيفة "صباح" التركية، إن "أجسامنا لديها عمل معقد ممتاز، فعن طريق تجديد والأنسجة والخلايا تأتي استمراية حياتنا، إذ يتم تجديد متوسط 150-200 مليار خلية يوميًا، فإذا وقع فشل في هذه الآليات، فإن وظيفة جميع الأعضاء بما في ذلك القلب والمخ، تضعف وتنخفض المناعة وتتأخر عملية الشفاء للجروح، وتسارع عملية شيخوخة الجلد، ويبقى الشعر والأظافر يعانون من الضعف".

وتابعت الصحيفة: "تتكرر قدرة الجسم البشري على التجدد وإصلاح نفسه في دورة معجزة من شأنها أن تعطي العقل ركودا، فيمتدد طول الشعر 10.5 ملم شهريًا ، وتمتد الأظافر بمقدار 3 ملم، أما عن الخلايا الأمعاء الغليظة فهي تجدد نفسها كل خمسة أيام، ويتم تجديد الخلايا داخل المعدة بين فترة من يومين إلى تسعة أيام، وتتجدد خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دورًا في المناعة، في الفترة نفسها، بينما في خلايا الدم الحمراء متوسط الوقت هو 120يوم حتى يتم التجديد".

وأشار خبراء إلى أن خلايا البشرة تمتلك القدرة على تجديد نفسها وإصلاح نفسها في الفترة بين 10-30 يومًا، ومع ذلك، هناك حاجة إلى ثلاثة قواعد لكي يحدث هذا التجديد، وهى اختيار العناصر الغذائية الصحيحة والصحية، والنشاط البدني المنتظم الذي ينعش تدفق الدم، مكافحة الإجهاد.

وأوضحت الصحيفة بعض الأطعمة التي بدورها تساعد على تجديد الخلايا والحصول على جسم صحي سليم، فذكرت أن البيض هو اللبنة الاساسيه للبروتينات، والذي يسمح بالتئام الجروح، وهو ضروري أيضًا من أجل الحصول علي مناعة قوية، كما يحسن الدورة الدموية عن طريق توسيع الأوعيه الدموية، وزيادة إنتاج الكولاجين، الذي هو ضروري لتجديد العظام والعضلات، فتناول بيضة يوميًا يزيد من قدرة رئتيك تنفس الأكسجين، ويجعلك أقوى جسديًا وتشعر بلياقتك في أي وقت من اليوم.

ويحتوي الجبن على الأحماض الأمينية من "السيستين"، وهو أمر ضروري لإنتاج مضادات الأكسدة الأساسية، ويوفر حمض "الجلوتامين" الأميني في الجبن إصلاح الغشاء المخاطي في الأمعاء، ما يقضي على مشاكل الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ، ويوفر النمو العقلي عن طريق تغذية وتقوية الجهاز العصبي والخلايا في المخ.

وللمكسرات دور كبير في تجديد الخلايا، فعلى سبيل المثال يحتوي عين الجمل على "أوميجا 3" وهو واحد من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والذي يحمي صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكولسترول، وبفضل فيتامين E، فإنه يوفر الدعم لتجديد الخلايا، ويسرع من إصلاح الجلد مع السيلينيوم والزنك الموجود فيه.

كذلك يعد البندق غني بالنحاس وهو معدن مهم في بنية البروتينات والإنزيمات في الجسم، ويشارك النحاس في التجديد الذاتي للخلايا ويسمح للجروح بأن تتلائم بسرعة، كما أنه يسرع الدورة الدموية في الدم والجهاز العصبي ويخلق خلايا جديده في وقت قصير، فإنه ينتج البروتين والأيلاستين وينعش الجلدمما يجعل مظهره أكثر إشراقًا وحيوية.

وفي التطرق عن دور الخضروات في تجديد الخلايا، أبرزت الصحيفة دور الجرجير الذي يحتوى على كمية كبيرة من فيتامين حمض الفوليك، وهو ضروري لإصلاح الأنسجة العصبية، ويلعب أيضا دورا في إنتاج البروتينات، بالإضافه إلى ذلك، يعمل فيتامين C ومضادات الأكسده الموجودة في الجرجير على منع شيخوخة الخلية، فإنه يوفر التنمية العقلية ولذلك يُنصح به دائمًا في الإفطار.

كذلك للسمك دور هائل في تجديد الخلايا، خاصًة تلك الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون التي تحتوى على "أوميغا 3" وفيتامين (د) الذي يجعل الجلد يبدوا أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الأسماك على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، وهي اللبنة الأساسية للبروتينات، والتي تعد أهم العناصر الغذائية في تجديد خلايا الجسم الجسم، إذ تزيد من قوة العضلات وتزيل الأضرار التي تلحق بالعضلات.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى دور كلا من السبانج وزيت الزيتون، واختتمت بقول إذا أردت الحصول على جسم صحي ذو خلايا سليمة، فينبغي عليك تتبع النظام الغذائي الأتي: وجبة الإفطار، تتكون من بيضة مسلوقة أو مقلية، وشريحة من الجبن الأبيض الكامل الدهون، بالإضافة إلى 8-10 أوراق جرجير، و6 حبات من عين الجمل، بالإضافة إلى شرب شاي الاعشاب بدون سكر.

أما عن وجبة الغداء، تناول السبانخ مع 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، و4 ملاعق طعام من الزبادي، وشريحة واحدة من خبز القمح، والسلطة المضاف إليها كلا من الجذر البقدونس والخيار مع قليل من زيت الزيتون.

وفي وقت ما بين الوجبات، تناول 10 حبات بندق و20 حبوب فاكهة العنب أو العنب الأحمر، وعن وجبة العشاء، فيجب تناول 150 جرام من الأسماك دون تناول الجلد.

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