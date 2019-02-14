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لم تختلف بطاقة عيد الفلانتين منذ زواجهما من 40 عامًا، حيث بدأ كين مايرز الذى يبلغ من العمر 78 عامًا، من زواجهما بتقديم نفس بطاقة عيد الفلانتين كل عام ويضيف إلى البطاقة المزيد من العبارات القصيرة التي تنم عن حبه لزوجته، وتذكرها بالعديد من الذكريات الجميلة معه.
وكان مايرز قد عمل كمصمم للبطاقات في السبعينيات من القرن الماضي، وصمم بطاقة الفلانتين بنفسه ليكتب فيها كل عام شعوره تجاه زوجته.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إضافة إلى تصميم البطاقات، امتهن "مايرز" كتابة الروايات حيث أنتج 27 رواية رومانسية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
يحتفل الزوجان بعيد الحب كل عام بطريقة بسيطة حيث حيث يتناولان وجبة العشاء سوية ويتبادلان البطاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ 40 عاما يحتفلان بـ"الفلانتين" بالطريقة ذاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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