"خليكي قوية" تشارك في اليوم الرياضي لتوعية مريضات السرطان

شاركت حملة "أنا مصرواية"، ومبادرة "خليكي قوية"، في اليوم الرياضى التوعوي لمريضات السرطان، المقام بكلية تربية رياضية بنات بمحافظة الاسكندرية. حاضرت الدكتورة نهى نزار، مدرب الصحة الشمولية وعلاج سلوكي المريضات، ومحاضرة عن التغذية السليمة مع الدكتورة سوسن هشام. وأكدت مروة حافظ، مؤسسة حملة "أنا مصراوية"، أن الحملة حققت الهدف المنشود، وإسعاد محاربات السرطان من خلال فقرات رياضية ترفيهية والمحاضرات. ​

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