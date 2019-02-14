نانسي عجرم توجه رسالة لزوجها في عيد الحب: «أنت الحياة»

وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة لزوجها ووالد بناتها الثلاثة، في الساعات الأخيرة من عيد الحب، بإهدائه جزء من أغنيتها «أنت الحياة».

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إنت الحياة كلها، أجمل سنين عشتها، مش عايزة غيرك ليا أنا من وسط كل الناس».

وكانت نانسي حققت رقما قياسيا جديدا يضاف إلى مسيرتها الفنية الناجحة وذلك بأجدد أعمالها فيديو كليب أغنية «الحب زي الوتر» من ألبوم «حاسة بيك» حيث شارف عدد مشاهديه على النصف مليون في أقل من 24 ساعة وتحديداً 442 ألفا.

أغنية «الحب زي الوتر" من كلمات الشاعر محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وقد سبق أن طرحتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو ليريكس.

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