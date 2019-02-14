حماقي يحتفل مع زوجته بعيد الحب: "أتمنى تعرفي أد ايه أنا بحبك"

حرص الفنان محمد حماقي، على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه مع زوجته، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق على الصورة، بقوله "عيد حب سعيد يا حبي، أتمنى تعرفي قد إيه أنا بحبك، أنا مبسوط جدا إنك تكوني في حياتي"، وانهالت تعليقات متابعيه على الصورة متمنين لهما السعادة.

وكان محمد حماقي طرح ألبومه حيث صدر الألبوم وهو يحتوي على 20 أغنية، وبمجرد طرح ألبوم محمد حماقي أصبح "تريند"، إلى جانب أنه حقق نجاحا كبيرا على "يوتيوب" في عدد المشاهدات.

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