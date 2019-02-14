عطور أشهر الملكات والأميرات تحمل توقيع أهم العلامات التجارية

تلفتنا إطلالات الأميرات والملكات وما تحمله من رفاهية مطلقة سواء من حيث أزيائهن الفاخرة أو تسريحات شعرهن التي تدلّ على نمط كلاسيكي أنيق، أو حتى أسلوبهن في التبرّج الذي يجمع بين البساطة والرقيّ ويناسب مركزهن الاجتماعي. واليوم، نسلّط الضوء على خيارات الأميرات والملكات من العطور التي تحمل توقيع أهم العلامات التجارية والتي تعكس شخصية كل واحدة منهن.

الأميرة ديانا

كانت الأميرة ديانا تعشق العطور التي تجمع بين رائحة الورود والحمضيات والروائح الحلوة. لذا كانت تحرص على شراء ثلاثة أنواع من العطور وهي عطر Diorissiomo من Dior، عطر 24 Faubourg من Hermes، وعطر So Pretty من Cartier.

الملكة رانيا

هي وفيّة لعطر واحد يعكس شخصيتها الراقية والكلاسيكية. عطر Samsara من Guerlain هو عطر الملكة رانيا، تم إطلاقه في العام 1989 وهو ذات تركيبة شرقية-خشبية مع قاعدة مؤلفة من زهور السوسن وخشب الصندل والعنبر والمسك والفانيلا.

الملكية ليتيزيا

ملكة إسبانيا تعشق الروائح التي تجمع النفحات المنعشة والخشبية في وقت واحد، لذا فهي تختار عطر The Vert من Bulgari الذي تم إصداره في العام 1992 وهو عطر حمضيات- أروماتيك، مع قاعد تتألف من خشب الصندل، العنبر، المسك، الشاي الأخضر، وقلب مركّز بعطر الياسمين.

كايت ميدلتون

تنوّع دوقة كامبردج بين عطرين مفضلين بالنسبة إليها. عطر White Gardenia Petals من Illuminum الذي تم إطلاقه في العام 2001، وهو عطر زهري مؤلف من روائح الزنبق والياسمين والغاردينيا والعنبر والأخشاب. أما العطر الثاني فهو عطر Orange Blossom من Jo Malone الذي تم إصداره في العام 2003 وهو مؤلف من عطر الحامض وروائح عشبية مع قاعدة ترتكز على زهرة الليلك.

ميغان ماركل

تعشق دوقة ساكس التنويع في استخدام العطور، إلا أن هناك عطراً لا تستغني عنه وهو عطر Wood Sage&Sea Salt من Jo Malone وهو عطر أروماتك تم إصداره في العام 2014 بتركيبة الأملاح والطحالب البحرية وعشبة المريمية والجريب فروت.

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