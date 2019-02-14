أجمل تصميمات المجوهرات في حفل جوائز الغرامي

في الأحداث الكبيرة والمناسبات الهامة تحرص النجمات على اختيار أجمل تصاميم الأزياء وأكثرها أناقة وعصرية من موديلات فساتين سهرة وغيرها من الأزياء المميزة، وطبعاً لا تكتمل أي اطلالة من دون الاكسسوارات الخاصة بها من أحذية وحقائب يد والأهم من كل ذلك المجوهرات التي تزين النجمات ببريقها اللافت وتصاميمها المميزة والفاخرة، وفي الحفلات الكبيرة مثل حفل توزيع جوائز الغرامي Grammy نشاهد دائماً أجمل تصاميم المجوهرات التي تختارها النجمات ليزين اطلالاتهن بها وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من أبرز المجوهرات التي اختارتها النجمات في السنوات الماضية والتي وصلت تكلفتها لملايين الدولارات.

مجوهرات بيونسيه من لورين شوارتز:

في حفل الغرامي لعام 2018 شاهدنا بيونسيه Beyonce في اطلالة دراماتيكية في فستان من المخمل الأسود اختارته من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran وقد نسقت معه مجوهرات بارزة كانت حديث الصحافة وووسائل التواصل الاجتماعي حيث بلغ ثمنها 6.8 مليون دولار، من دار “لورين شواتز” Lorraine Schwartz وكانت عبارة عن أقراط ماسية ذات حجم كبير تدلت على كتفها ومجموعة من الخواتم.

مجوهرات ريهانا في حفل الغرامي عام 2017:

أما ريهانا Rihanna المعروف عنها عشقها للمجوهرات فقد شاهدناها في حفل الغرامي لعام 2017 وقد اختارت اطلالة لافتة في توب قصيرة مع تنورة من الكشكش وقد نسقت معها مجوهرات ماسية بارزة وفاخرة عبارة عن مجموعة من الخواتم والأساور وأقراط كبيرة جميعها من دار “شوبارد” Chopard.

أريانا غرانديه في مجوهرات من نيواكا:

أريانا غرانديه Ariana Grande اختارت لحفل الغرامي فستان بتصميم جذاب باللون الأحمر الحيوي وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة من دار “نيواكا” Niwaka عبارة عن أقراط وخواتم متنوعة وسوار عريض، وقد تناسب هذه المجوهرات مع اطلالاتها في الفستان الأحمر.

تايلور سويفت تختار تشوكر من الألماس الملون:

تايلور سويفت Taylor Swift معروف عنها خياراتها الناعمة من الأزياء والمجوهرات وفي حفل الغرامي اختارت عقد تشوكر من الألماس الملون من دار “لورين شواتز” Lorraine Schwartz وأقراط ناعمة باللون البنفسجي، وقد تناسب لون المجوهرات مع لون بشرتها وعينيها.

تصاميم مجوهرات مميزة وفاخرة بقيمة ملايين الدولارات اختارتها النجمات في حفلات الغرامي Grammy.

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