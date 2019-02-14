أغرب إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لـ "جرامي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

على الرغم من حرص بعض نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز جرامي في دورته الـ61 هذا العام، على اختيار "أجمل الفساتين والبدل" على السجادة الحمراء، إلا أن بعضهم فضل أن يثير الجدل عن طريق ارتداء التصميمات ذات القصّات الغريبة والكثيرة وغير التقليدية، أو تصميمات غير مناسبة لشكل الجسم وتحمل رسائل غامضة، ومن أبرز تلك الإطلالات فستان جوي فيلا وبدلة ريكي ريبيل.

المغنية الأمريكية جوي فيلا المعروفة بحرصها على إظهار آرائها في القضايا العامة من خلال أزيائها، لفتت الأنظار من اللحظات الأولى لظهورها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت مرتدية فستان يحمل رسالة مهمة تدعم فيها سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الذي يريد بناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

وجاء الفستان أبيض اللون مطبوع عليه تصميم لسور من الطوب، مزين بأسلاك شائكة ملفوفة حول ظهر فيلا ورباط رأس مدبب الشكل، وحملت المغنية الأمريكية شنطة حمراء صغيرة الحجم مكتوب عليها عبارة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار حملة ترامب الانتخابية، وعلى ظهر فستانها كُتب بحروف كبيرة عبارة "شيّد الجدار".

المغني ريكي ريبيل، وهو أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، ارتدى جاكت مزج بين اللونين الأبيض والأزرق، وعبارتي "ترامب 2020"، و"حافظ على أمريكا العظمى"، ونسق إطلالته مع نظارة شمسية لامعة تشبه زجاج المرآة المكسور، واختار حذاء ذي رقبة طويلة وكعب عالي.

ويستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق أغرب إطلالات النجوم على السجادة الحمراء بحفل جرامي 2019، وفقًا لموقع "huffingtonpost" الأمريكي: