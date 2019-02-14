الدخول في علاقة عاطفية يمنحك فوائد صحية لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

يحتفل المرتبطون في علاقة عاطفية بعيد الحب عن طريق تبادل الهدايا وباقات الورود، لكن ما لا يعرفونه أن علاقاتهم العاطفية هذه ليست سببا في سعادتهم فقط، ولكنها سبب في الكثير من الفوائد على صحتهم النفسية من بينها محاربة الاكتئاب والقلق والضغط العصبي، ويظل السؤال هو كيف يحقق الحب هذه المعادلة الصعبة والحياة السعيدة؟

مضاد للاكتئاب

أن تكون متزوجا أو مقبلا على الزواج فهذا خبر سار، فالدراسات تقول إن الزواج من العوامل التي تقلل الإصابة بالاكتئاب.

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