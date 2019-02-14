بالصور - مصريون يحتفلون بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تصوير - أحمد جمعة و محمد حسام الدين وعلاء أحمد:

لم تقف موجة الطقس السيء حائلاً امام احتفال ملايين المصريين بعيد الحب، إذ شهدت شوارع مصر استعدادات المحلات بعرض الورود بأنواعها المختلفة، وهدايا الفالنتين ليطغى عليها اللون الأحمر بطريقة مبتكرة. عدسة الخليج 365، رصدت احتفال المصريين بعيد الحب.

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