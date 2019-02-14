بالصور| "بوكيه فجل وخرشوف".. هدية إعلامي لبناني لزوجته في عيد الحب

أهدى الإعلامي اللبناني وسام بريدي، زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، باقة من الفجل الأحمر والأوراق الخضراء والخرشوف، ووثق تلك اللحظة بصورة نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودعا وسام متابعيه إلى اختيار هدايا مبتكرة وغير تقليدية، قائلا: "حاولوا أن تكونوا مميّزين ومبدعين، مُعد بكل حب إلى ملكتي".

ونشر وسام مقطع فيديو، عبر خاصية "ستوري"، وهو يفاجئ زوجته ريم السعيدي بالباقة، كما هنأها بعيد الحب بنشر صورة أخرى من زواجهما في إيطاليا، أرفقها بعبارة رومانسية، جاء فيها: "تبدأ الحياة بالحب، وتنتهي بالحب.. عيد حب سعيد".

وتفاعلت ريم مع الهدية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "جميلة جدا، فيها إبداع، أحببتها كثيرا"، لتعود وتنشر صورة لوجبة طعام أعدتها وزينتها بفجلة".

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