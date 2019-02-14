الامارات | قبيلة الساعدي تزرع شجرة الغاف أمام مسجد بمنطقة الظاهر في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة الساعدي تزرع شجرة الغاف أمام مسجد بمنطقة الظاهر في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت قبيلة الساعدي بزرع شجرة الغاف امام مسجد أهل التسامح بمنطقة الظاهر بمدينة العين احتفاء باعتماد شجرة الغاف شعارا رسميا لعام التسامح. وأكد الشيخ خميس سعيد حمد الساعدي معرف قبيلة بني ساعدة أن هذه المبادرة ترسخ قيم التسامح بين أفراد القبيلة، وأوضح ان شجرة الغاف كانت للحوار والتشاور والتسامح التي كانت تعقد تحت ظلالها، حيث كان يجتمع أبناء القبائل تحتها للتشاور في أمور حياتهم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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