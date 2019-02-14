بالصور| حسام حبيب يغازل شيرين في "عيد الحب": كل ثانية وأنتي ملكة قلبي

نشر الفنان حسام حبيب، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يهنئ فيها زوجته النجمة شيرين، بعيد الحب.

وكتب حسام، في تدوينته: "كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وأنت ملكة قلبي كل سنة وأنت الهوا اللي بتنفسه والحب اللي عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكي.. بحبك".

وكانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، احتفلا بعقد قرانهما، السبت 7 أبريل 2018، وسط حضور أسرتيهما، وعدد من أصدقائهما، بعد علاقة صداقة دامت لسنوات بعدما قدما سويا "دويتو" غنائي بعنوان "كل ما أغني"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع النابلسي، وطرحت في عام 2016.

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