«بهية» تطلق مبادرة «هي فوري» لتمكين المرأة اقتصاديا

وقعت شركة رائدة شبكات الدفع الإلكتروني في مصر، شراكة مع مؤسسة بهية، وعدد من الشركات المتخصصة إطلاق أول شبكة دفع إلكتروني للسيدات في مصر مبادرة "هي فوري".

ويدعم هذه المبادرة برنامج صندوق مشروعات المرأة العربية "AWEF"، الذي يهدف إلى زيادة الفرص الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للنساء في مصر، باعتبارها شبكة الخدمات المالية الرقمية الرائدة، وتوفر فوري حاليا فرصة للفئات السكانية المستبعدة في مصر وخصوصًا النساء من خلال توظيفهن وكيلات في "هي فوري"؛ لتصبح "فوري" حافزا لنمو الأعمال التجارية الصغيرة.

كما تهدف فوري إلى خدمة النساء بشكل أفضل من خلال منحهن وسائل اتصال مميزة داخل مجتمعاتهن المحلية، ويعد الشمول المالي دائمًا المهمة الأساسية لـ"فوري"، لضمان وصول النساء إلى خدماتها بالقدر الذي يصل به الرجال.

وقال محمد عكاشة المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة الدفع المشاركة، إن مبادرة "هي فوري" التي صممت وطورت من قبل "فوري" وبرنامج صندوق مشروعات المرأة العربية تهدف إلى تمكين النساء غير القادرات اقتصاديا من خلال تدريبهن ليصبحن وكلاء فوري ويونيليفر، مع توفير تغطية تأمينية لهنّ.

وفي نهاية المشروع، ستسمح المبادرة للنساء الفقيرات اللاتي ليس لديهن حسابات بنكية بالحصول على خدمات مالية تُحسن مستوى حياتهن "عمليات شحن الجوّال، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، ودفع القروض الصغيرة، فضلا عن السلع الأساسية للتغذية والرعاية الصحية" بالتوجّه مباشرةً إلى أقرب وكيلة "هي فوري".

وستطلق المرحلة التجريبية الأولى في القاهرة الكبرى، وستكون "بهية" أول مؤسسة خيرية تشارك في "هي فوري" بـ51 سيدة من وكيلات "هي فوري".

فر من خلال شبكة زينب، وهي واحدة من منصات خطة يونيليفرللمعيشة المستدامة، إلى إمداد النساء الأقل دخلا بالموارد اللازمة للحصول على مصدر دخل مستدام وتوسيع شبكة تجار التجزئة بعد تدريبهنّ على مهارات البيع والاتصال لدفع معدل النمو الشامل.. وهذا يعني فهم احتياجات جمهورنا النسائي اللواتي يعملن في سوق تتجه نحو التكنولوجيا بشكل متزايد".

وأوضح هديل عبدالعال قادر رئيس قسم العملاء والشؤون العامة الناشئة "إكسا مصر": "تعتبر حماية الفئات السكانية المهمشة واحدة من أهم أولويات AXA، إذ تهدف إلى تغطية 3 ملايين عميل منهم بحلول عام 2020، ولا يزال هناك العديد من شرائح المجتمع التي تحتاج إلى الحماية ولكنها تفتقر إلى وسائل الوصول إليها، وخصوصًا النساء".

وتابعت: "هنا تأتي أهمية المبادرات المجتمعية في تسهيل تحولنا من دافعي الخدمة إلى شركاء ثمّ عملاء، يتمثل دورنا في تمكينهم من التخفيف من المخاطر التي يواجهونها كل يوم.. التغطية التي نقدمها للمستفيدات من مبادرة (هي فوري) هي التغطية الطبية للعميلات من حيث التعويض عن كل ليلة يقضونها في المستشفى، وفوائد التأمين على الحياة لعائلة العميلات لتمكينهن من التغلب على الوقت الصعب".

​