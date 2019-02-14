نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لهدية عيد الحب الـ"فلانتين"، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بالصورة هدية "بنية" اللون، مزينة برسومات "قلوب" وكلمة "بحبك" باللغة الأنجليزية، والتي علقت عليها: "شكرًا كثيرًا لجنتل مان، لكل ما يفعله دائما، لكي يجعلني سعيدة"، دون ذكر اسم مقدم تلك الهدية.
يذكر أن ريم البارودي انفصلت عن الفنان أحمد سعد، منذ أكثر من عام، وبعدها تزوج من الفنانة سمية الخشاب في حفل عائلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "دون ذكر اسمه".. ريم البارودي تشكر "رجل مجهول" على هدية الـ"فلانتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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