ريهام حجاج وزوجها يردان على ياسمين عبد العزيز: "بشتري ورد لمراتي بس"

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية "استوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ردًا على ما نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها بالهدايا التي أُرسلت لها بمناسبة الإحتفال بعيد الحب.

وكان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبد العزيز قبل عام، وظل الثنائي يتكتمان على الخبر، قبل أن ينتشر خبر زواج الأول من ريهام حجاج قبل عدة أشهر.

وأشار "حلاوة" خلال مقطع الفيديو قائلًا: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

وكانت "ياسمين"عبدالعزيز قد نشرت عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، عدد من الصور عبارة عن العديد من باقات الورد الأحمر، والتي ترمز للحب، إلى جانب "كارت معايدة"، بداخله عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك ياسو".

وعلقت "ياسمين" على الصور قائلةً: "وبعدين بقي، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، و"بردو لا"، في إشارة منها أن طليقها حلاوة هو من أرسل لها الورود، لترد عليه ريهام حجاج، وزوجها لاحقا.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أصدرت بيان مؤخرا تعلن فيها انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، رسميا، بعد زواج دام عشرات السنوات، وذلك بعد شائعات انتشرت حول ارتباط حلاوة بالفنانة ريهام حجاج، وبعد ذلك تأكدت الأنباء بأنهما على علاقة ببعضهما البعض.

​