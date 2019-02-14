متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، خلال تكريمها ضمن أفضل 25 شخصية مؤثرة عربيًا، إنها واجهت العديد من الصعوبات والانتقادات في بداية حياتها العملية، خاصة عند تطويرها لشكل العباءة الإماراتية.
وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا"، أنه بمرور الوقت بدأت الأمور تتضح، والتعديلات التي أدخلتها على العباءة تنال إعجاب المرأة الإماراتية والعربية بشكل عام.
وتابعت المصممة الإماراتية أنها ترى فترة الخمسينيات والستينيات والتي اشتهرت فيها موضة الميني جيب والمايكرو جيب هي العصر الماسي للموضة العربية، مُشيرة إلى أن الموضة تكرر نفسها كل 10 سنوات وستعود موضة الجيبات مرة أخرى.
ووجهت منى المنصوري نصائح للفتيات للحفاظ على جمال شكلهن وأناقتهن دون ابتذال أو خروج عن ما هو مقبول.
كانت هذه تفاصيل خبر منى المنصوري: واجهت صعوبات في تطوير العباءة الإماراتية.. وهذه الموضة ستعود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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