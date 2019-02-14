في الفلانتين.. بوسي شلبي تزور قبر زوجها محمود عبدالعزيز وتهديه وردة

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد الحب ولكن بطريقتها الخاصة، فذهبت لزيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي غاب عن عالمنا منذ عام 2016.

ونشرت "بوسي" عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لقبره الذي دُفن فيه، وأهدته كتاب صدقة على روحة، وأمسكت بيدها وردة حمراء اللون.

وعلقت على الصورة قائلةً: "كنت أعشق هذا اليوم يوم عيد الحب ليجمعنا هذا اليوم بالمشاعر والحب وكنت أشعر أن هذا اليوم لي فقط علشان أعبرلك عن كل الحب في قلبي".

وتابعت: "ولكن أصبح هذا اليوم يوم حزين افتقد قلبي وروحي أفتقد أغلى الناس".

وأكدت: "سأكون بجوارك احتفل معك ادعو لك بالحب والرحمة يا حبي الوحيد هديه لك في هذا اليوم الدعوات بالرحمة ودعوات من أحبك وأحب فنك".

يذكر أن بوسي شلبي وقعت بغرام محمود عبد العزيز عندما شاهدته لأول مرة بفيلم "حب لا يرى الشمس"، وتأكدت من حبها عندما اندمجت مع فيلمه الشهير"العذراء والشعر الأبيض".

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