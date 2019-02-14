استشاري جراحة يقدم شرح عملي لعمليات السمنة

عرض الدكتور شريف نبيل، استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة وعضو الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، في حضور ممثلي شركات الأدوات الجراحية الأمريكية، ووكيل شركة "الفيتامينات الأسترالية"، شرح عملي لطرق عمليات جراحة السمنة.

ورد الدكتور على جميع الأسئلة التي طُرحت عليه من الحضور، والتي تتضمن المخاوف من إجراء عمليات السمنة.

وقدم "نبيل"، خصم على جميع عمليات السمنة المفرطة، بالإضافة إلى العديد من العينات المجانية التي توضح كفاءة أنواع الفيتامينات، وكريمات الجروح التي يحتاجها المريض بعد العمليات.

وأشار نبيل إلى أن انتشار عمليات جراحة السمنة كالتكميم أو تحويل المسار كل منها ترجع حسب المريض وحالته الصحية وأسباب زيادة وزنه، وخلال سنة سيخسر وزنه الزائد والحصول على قوام ممشوق والحفاظ على الصحة العامة.

وحرصت الفنانة إيناس عز الدين، والإذاعية رانيا يحيى، وندى الأشموني مؤسسة جروب الفتيات الأشهر على "فيسبوك"، بعنوان "ميس باسكت"، وملكة جمال المحجبات أية محمود.

كما حرص مجموعة من المرضى ممن خضعن لإجراء العملية على الحضور للمشاركة في اليوم، بشرح التغير الذي حدث على حياتهم بعد العملية وخسارتهم لأوزانهم الزائدة والتي تسببت في ربح صحتهم.

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