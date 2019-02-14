ضمن أفضل 25 شخصية عربية.. مجلة دبلوماسية تختار نور الزيني تقديرا لدورها عربيا

تقديرًا لإسهاماتها في مجالات عملها المختلفة، ودورها في المشاركات الإجتماعية والأعمال التطوعية والتي تأتي انطلاقًا من قناعتها الراسخة بضرورة إتاحة الفرص للشباب والمرأة، والعمل على تحقيق التنمية من خلال التكامل اقتصاديًا واجتماعيًا والعمل كذلك من أجل دعم شباب رواد ورائدات الأعمال، وتعزيز أدوات المرأة العاملة في مصر والوطن العربي، كرمت مجلة دبلوماسية "Diplomacy Magazine"، نور الزيني، مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس المحاضر بالجامعة الأمريكية ضمن أفضل 25 شخصية مؤثّرة عربيًا.

نور الزيني والمكرمات الأفضل في الوطن العربي كُرمن في احتفالية ضخمة شارك فيها رجال الصناعة والاقتصاد والإعلام والفن والعديد من الشخصيات العامة ورجال وسيدات أعمال من الوطن العربي من السعودية والإمارات، والسودان والبحرين، إضافة إلى سفراء ألمانيا والبرتغال ونيبال والكاميرون، وبيلاروسيا وكازاخستان، وغيرهم، وسلم التكريم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة، وقدمت الحفل الإعلاميه بوسي شلبي.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة "الزيني" المهنية ودورها في دعم المؤسسات التي عملت بها على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن دورها في مجال التدريب والتدريس، حيث ألقت عشرات المحاضرات وشاركت في مئات الندوات داخل كثير من الدول العربية بغرض المساهمة في دعم الشباب والمرأة من خلال إتاحة المعلومات والخبرات والتدريب في مجالات التسويق والعلاقات العامة، والقيادة وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأعربت "الزيني" عن شكرها وتقديرها لهذا التكريم وسط نخبة من الشخصيات المؤثرة في الوطن العربى وسفراء الدول، كما عبرت عن تقديرها لدور الإعلام المتواصل لإبراز جهود الناشطات في حقوق الشباب والمرأة، وطالبت المنظمين بعقد لقاءات دورية مع المكرمين لبحث سبل التعاون بغرض المساهمة في خلق سوق تجارية عربية مشتركة، والاستفادة من خبرات الدبلوماسيين في دعم القطاع الاقتصادي.

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