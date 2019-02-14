هنأ رجل الأعمال مبارك الهاجري، زوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعيد الحب الـ"فلانتين"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "الهاجري": "حبيبتي الغالية أم فاهد.. كل عام وأنتي حبيبتي، وكل عام وأنتي بصحة وسلامة ونجاح"، مضيفًا: "أحبك أم فاهد الغالية"، مرفقا صورة تجمعها.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية.
وتحتفل دول العالم بعيد الحب المسمى بالـ"فلانتين" يوم 14 فبراير من كل عام، بتبادل الهدايا والخروجات وارتداء أزياء حمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وعبارة رومانسية.. زوج أحلام يهنئها بالـ"فلانتين": "أحبك يا أم فاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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