الامارات | ابتسامة هوليود تكلف عيادة أسنان 52 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة هوليود تكلف عيادة أسنان 52 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة الكلية اليوم بإلزام عيادة متخصصة بتركيب الأسنان بتعويض مواطنة مبلغ 16 ألف دينار ( الدولار يساوى 302 فلس )، بعد أن تسببت لها ابتسامة هوليود بنزيف مزمن في الللثة.

كانت مواطنة كويتية تقدمت بدعوى قضائية بعد ما حدثت لها مضاعفات عقب تركيب ابتسامة هوليود في العيادة.

وقالت، في دعواها، إنها بعد عمل أسنانها وتبييض وتركيب قشرة، عانت من صداع شديد وألم ونزيف مزمن باللثة عجزت العيادة عن علاجه.

وقضت المحكمة بتعويضها مبلغ 16 ألف دينار على الأضرار التي لحقت بها مع أتعاب المحاماة.