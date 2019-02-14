بالصور| رانيا يوسف تهنئ جمهورها بعيد الحب

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هنأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها ومعجبيها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلةً: "عيد حب سعيد".
وظهرت "رانيا" خلال الصورة مرتدية فستان باللون "النبيتي"، وجاكيت "فرو" باللون الأسود، إلى جانب "حزام" باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا.
لقيت الصورة استحسان المتابعين فور نشرها، وعلق أحدهم متغزلًا بها: "خليني ابصر واتبصر، وأتأمل صنع الله في جمالك، ماشاء الله على جمالك ربنا يحفظك، برنسيسة السينما المصرية".
وأضاف آخر: "جمال فرعوني جدًا رانيا كيلوبترا السينما المصرية".
يذكر أن رانيا شاركت جمهورها بصورة للهدية التي تلقتها ضمن احتفالات عيد الحب، وهى عبارة عن عبوة زجاجية شفافة، تحمل بداخلها وردة حمراء، والتي أرفقتها "رانيا" بتعليق باللغة الأنجليزية: "شكرًا على هدية الفلانتين الجميلة".
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