ميرهان حسين تحتفل بالفلانتين مع متابعيها: "صباح الحب"

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتحتفل مع متابعيها بعيد الحب.

وعلقت مريهان على الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي قميص "كارو" من اللون الأحمر ، و"تي شيرت"، أبيض، وبنطلون "جينز": " صباح الحب".

وأنهالت التعليقات على الصورة من متابعيها فكتبت حساب باسم ندي: "هابي فلانتين عليكي" وكتب حساب باسم محمد سيف: "كل سنة وإنتي طيبة يانجمة"، وعلقت صاحبة حساب باسم هنا: "صباح الحب".

يُذكر أن الفنانة ميرهان حسين خرجت مساء أمس الأربعاء من سجن النساء بالقناطر، بعد قضاء 14 يوم عقوبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

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