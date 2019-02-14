وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى متابعيها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، دعمت خلالها الاهتمام بالصحة النفسية وعدم التردد في زيارة الأطباء النفسيين بشكل دوري. وكتبت إليسا عبر حسابها: "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوروا دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية". وكانت إليسا قد طرحت كواليس تسجيل أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" في ديسمبر الماضي، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، والتي أفصحت من خلالها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وعلاجها منه. Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنصح متابعيها بزيارة الأطباء النفسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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