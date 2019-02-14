أفضل 20 فيلم رومانسي"عربى وأجنبى" يمكنك مشاهدتها في ''عيد الحب''

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يفضل البعض الجلوس فى المنزل ليلة عيد الحب "الفالنتين" وقضاء ليلة رومانسية هادئة بعيدًا عن صخب المطاعم والمتنزهات، ولذلك حرص "الجمال" على اختيار افضل الافلام الرومانسية العربىية والاجنبية التى يمكن مشاهدتها فى هذة المناسبة.

وفيما يلي قائمة بأفضل الأفلام التي تناسب هذا اليوم:

أهواك

هو فيلم كوميدي-رومانسي مصري، من إخراج محمد سامي وعمر جابر وتأليف وليد يوسف, محمد سامي. الفيلم من بطولة تامر حسني وغادة عادل وإنتصار ومحمود حميدة وأمل رزق وأحمد مالك وإلهام عبد البديع وسعاد القاضي.

نور عيني

هو فيلم مصري أنتج في عام 2010، بطولة تامر حسني ومنة شلبي وعمرو يوسف ومنة فضالي وعبير صبري.

نهر الحب

فيلم رومانسي مصري من إنتاج عام 1960 بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم مأخوذ من قصة أنا كارنينا لليو تولستوي وكان هذا الفيلم آخر لقاء بين النجمين الزوجين عمر الشريف وفاتن حمامة.

معبودة الجماهير

معبودة الجماهير فيلم مصري بطولة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشادية استمر في تمثيله أكثر من أربعة سنوات بسبب النزيف الذي كان يحصل لعبد الحليم حيث كان يسافر إلى لندن ما بين فترة وأخرى وكان من أروع ما قدم العندليب

هيبتا

هو فيلم مصري انتج في سنة 2016 وهو من إخراج هادي الباجوري ومن بطولة ماجد الكدواني وياسمين رئيس وعمرو يوسف ونيللي كريم وأحمد بدير، حاز الفيلم على صدارة شباك التذاكر المصرية بعد صدوره حيث وصلت ايراداته إلى 10 مليون جنيه مصري.

عمر وسلمى

هو فيلم مصري، أنتج عام 2007، الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين، تدور قصة الفيلم عن شاب ضائع في الحياة وتبدأ حياته بالبناء عندما يقابل فتاة.

دايما معاك

هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1954، من إخراج هنري بركات وبطولة محمد فوزي وفاتن حمامة وعبد الوارث عسر.

موعد غرام

تدور الأحداث حول لقاء يحدث صدفة بين الصحفية نوال و سمير الشاب المستهتر ذو العلاقات المتعددة تنشأ علاقة حب بين الإثنين

حبيبي دائما

وهو فيلم رومانسي مصري بطولة: نور الشريف، بوسى، سعيد عبد الغني، سوسن بدر، نعيمة وصفي. إنتاج عام 1981.

حبيبتي

تدور احداث الفيلم حول شاب مصري مغترب وحيد يعيش في غرفة بإحدى بنايات لبنان .. يوفر مصاريف يومه بالكاد نظير بيع لوحاته التشكيلية .. تقوده الصدفة للتعرف على مصرية مغتربة وتنشأ بينهما قصة حب.

Advertisements

أفضل 10 أفلام رومانسية "أجنبية"

Definitely, Maybe:

يكافح هايز رايان رينولدز لشرح طلاقه – وعلاقاته السابقة – لابنته البالغة من العمر 11 عامًا، مايا التي تلعب دورها أبيجيل بريسلين.

My Bloody Valentine:

وليس على محبي أفلام الرعب القلق، فيوجد ما يحبونه، ففي هذا الفيلم يحاول رجل اسمه توم إقناع الناس في مسقط رأسه بأنه ليس القاتل صاحب مذبحة "الفالنتين" الوحشية.

One Day:

آن هاثاواي وجيم ستورجيس، نجما هذه القصة التي تحكي عن اثنين تقابلا في نفس اليوم والعام مرة تلو أخرى.

The Break-Up:

قد لا يكون العنوان الذي يعني “الانفصال” رومانسيًا، ولكن الأحداث الدرامية التي تضم “جينيفر أنيستون” و”فينس فون” كزوجين سابقين يحاولان معالجة مشاكلهما، ولكن تفرقهما الحياة وهي قصة ستلمس مشاعرك.

10Things I Hate About You:

تدور أحداث المسلسل حول كاميرون جيمس الذي ينتقل إلى مدرسة ثانوية، وتعرف بصديقه الأول في المدرسة مايكل إكمان، الذي يأخذه في جولة حول مرافق المدرسة للتعرف عليها، وخلال هذه الجولة يعجب بالفتاة بيانكا ستراتفورد، أكثر طالبات المدرسة شعبية، ويحاول فورا استمالتها إليه.

Something’s Gotta Give:

هاري سانبورن “جاك نيكلسون”، يقول إنه لا يواعد إلا الفتيات الأصغر سناً، لكن كل هذا يتغير عندما يقع في حب إيريكا باري “ديان كياتون”.

P.S. I Love You:

في هذه الدراما المأساوية الرومانسية تخسر هيلاري سوانك زوجها وتصير أرملة حزينة، قبل أن تجد سلسلة من الملاحظات المشجعة من زوجها الراحل "جيرارد بتلر".

Blue Valentine:

زوجان في العصر الحديث، يلعب دورهما ريان جوسلينج وميشيل وليامز، يسافران عبر الزمن إلى العصر الذهبي للرومانسية على أمل الوقوع في الحب.

Bride Wars:

عندما تكتشف ليف "كيت هودسون" و إيما "آن هاثاواي"، أنهما حجزتا نفس مكان الزفاف في نفس اليوم بالضبط، يتحول أفضل الأصدقاء السابقين إلى أعداء متقاتلين، ولكن بعد العديد من الكوارث التي أدت إلى هذه الورطة، أدركا كم يحتاجان إلى بعضهما البعض.

Set It Up:

اثنان من الموظفين البوساء، حاولا إعادة رؤسائهما في العمل إلى الرومانسية من جديد، بعد فترة عصيبة بينهما.