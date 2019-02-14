متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - احذر .. هذه الهدايا تفسد فرحة الاحتفال بعيد الحب

بالرغم من إنشغال اغلب الازواج، فى العمل لتوفير متطلبات الحياة الزوجية السعيدة، إلا ان بعضهم يخطىء فى اختيار الهدية المناسبة لزوجته، في عيد الفالنتاين، فهذه المناسبة تشكل فرصة جيدة، لإعادة تجديد عهود الحب بين الزوجين، مما يفسد فرحة الاحتفال.

وفيما يلي نرصد لك الأشياء التي يجب الابتعاد عن تقديمها لزوجتك في عيد الحب، بحسب موقع "بيليف نيت" الإلكتروني:

- عضوية في الجيم:

حتى لو كانت زوجتك قد طلبت منك ذلك، تجنب أن تلبي طلبها في عيد الحب، فسيشعرها ذلك أنك لست سعيداً بشكل جسمها، وترغب بأن تتخلص من بعض الوزن الزائد.

- سكاكين للمطبخ:

ربما تكون زوجتك قد ألحت عليك مراراً لشراء سكاكين جديدة للمطبخ، ولا بأس من شرائها في يوم آخر، لكن تجنب أن تحضرها في الفالنتاين، وإلا ربما تستخدمها زوجتك لغاية أخرى غير الطهي!

- وجباتك المفضلة:

تذكر أنك تسعى في هذا اليوم لإسعادها، وليس لإرضاء نفسك، لذلك إذا كنت ترغب بشراء وجبة طعام أو حلويات، فاحرص على اختيار ما يدخل السرور على قلبها.

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- المكنسة الكهربائية:

لا ترغب الزوجة أن ينظر إليها الزوج كأنها عاملة تنظيف في المنزل، لذلك لن تكون المكنسة الكهربائية هدية مناسبة في عيد الحب.

- بطاقة معايدة:

لا بأس بتقديمها في العيد، لكن لا يجب أن تقتصر عليها، بل قدمها إلى جانب هدية أخرى تجعل زوجتك تشعر بحبك وتقديرك لها.

- لا شيء:

على الرغم من أن وجودك إلى جانب زوجتك وحبك لها أكبر هدية تقدمها لها في الفالنتاين، لكن هذا لا يعني أن تمتنع عن تقديم هدية لها مهما كانت بسيطة.

- الأدوات المنزلية:

ربما تكون زوجتك بحاجة إلى فرن أو ثلاجة أو آلة تحميص في المنزل، لكن يوم الفالنتاين ليس الوقت المناسب لشراء هذه الأشياء وتقديمها كهدية.