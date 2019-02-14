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ألوان من أحمر الشفاه تناسب الاحتفال بعيد الحب

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يقدم لك "الجمال" الالوان المناسبة من أحمر الشفاه والتى تناسب إطلالتك فى عيد الحب .. وذلك مع أبرز الصيحات لهذا العام.

وهى:
- بداية مع اللون الأحمر ودرجاته المختلفة، ويمكنك استخدامه بدرجات متفاوتة من الأحمر الداكن والأحمر البرتقالي والأحمر التوتي. وهو لون يزيد من جرأة ماكياجكِ.

- لون النيود أو اللون البيج، هو خيار جيّد لكل من تبحث عن ماكياج طبيعي وهادئ، وهو يُعد من الخيارات الآمنة، تجدينه بتركيبته اللمّاعة أو الخافتة، كما ستجدينه بدرجته المائلة إلى الزهري أو بدرجة الـBois de Rose الناعمة.

- اللون الزهري بدرجة فاقعة أقرب إلى الفوشيا، يناسب هذا اللوان ايضا إطلالتك فى هذة المناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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