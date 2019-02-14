كلو فيري تجذب الأنظار بإطلالتها المثيرة داخل ملهى ليلي

لم تتوقف عن حضور الحفلات الرائعة خلال الأسابيع الستة الأخيرة من تصوير مسلسل تلفزيون الواقع "Geordie Shore"، إلا أن النجمة كلو فيري، حظت بأوقاتًا ممتعة وبشكل أفضل مع النجوم المشاركين في بطولة المسلسل في ملهى باورهاوس الليلي ، في نيوكاسل يوم الثلاثاء.

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وكانت نجمة شبكة تلفزيون "إم.تي.في" ، البالغة من العمر 23 عامًا ، تتنافس للحصول على جذب الأنظار إليها، من خلال أزيائها المثيرة، حيث ظهرت ببلوزة من الدانتيل الهائل الذي كان يحتوي على زخارف زهرية رقيقة تغطي بالكاد صدرها، وبعد أن قامت بالكثير من أساليب العناية بجمالها لتظهر جسدها بشكل مثالي، أبرزت كلو منحنيات جسدها من خلال تنورة قصيرة ضيقة جلدية باللون الأسود.

وتمتعت نجمة الواقع بليلة مع أصدقائها من الفتيات من أعضاء فريق التمثيل، حيث لم تظهر مع حبيبها الممثل سام غولاند ، الذي اكتسب شهرة واسعة من خلال مشاركته في مسلسل " Love Island ".

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وظهرت الممثلة نيوبي بيثان التي أثبتت أن البرد لم يزعجها، عندما وصلت إلى النادي الليلي بفستان ذو كتف واحد من دون سترة للحفاظ على دفء جسمها , وظهرت تاهليا تشونغ بـ "جمبسوت" باللون الأسود ونسقته مع سترة جلدية .

وغاب عن الاحتفال بعض من نجوم "Geordie Shore" أمثال آبي هولبورن وصوفي كاساي، ولم يتم رصد فيث مولين وآدم غوثري وهولي هاغان في باور هاوس نيوكاسل , وانضم عدد من الوافدين الجدد إلى الموسم التاسع عشر للمسلسل، بما في ذلك ناتالي فيليبس وصديقتها أبي نيوتن .

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