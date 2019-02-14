للمرأة العاملة.. 9 أغراض يجب أن تكون في حقيبة يدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد

ربما تحتفظ كثير من الفتيات خاصة العاملات منهن، بأغراض عديدة في حقائب اليد، إلا أن هناك أغراض أساسية يجب أن تحرص على وجودها، فما هي؟

يستعرض لك "الخليج 365" 8 أغراض يجب أن تكون في حقيبتك، وفقًا لموقع business insider، في السطور التالية:

1- دبابيس: يفضل أن تحملي معك دائمًا دبابيس (من النوع الذي يمكن غلقه) لإنقاذ الموقف إذا تمزقت السلسة أو حدث قطع ما في حقيبتك.

2- أقراط إضافية: احملي في حقيبة يدك أقراط إضافية، في حالة سقوط أحد الأقراط التي ترتديها يمكن استبداله.

3- شاحن أو بطارية إضافية: يجب أن تحملي في حقيبتك بطارية إضافية أو شاحن أو "باور بنك"، لشحن البطارية الاساسية لهاتفك حال نفادها.

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4- لاصق جروح: لن يفيدك فقط في حالة إصابتك بجروح، لكن إذا كنت ترتدين حذاء جديد ويؤلم طرفه قدمك.

5- فلاشة: من الأكثر الأشياء التي تحتاجيها، ربما لنقل بيانات أو ملفات خارج العمل، أو أثناء السفر.

6- وجبة صحية خفيفة: أثناء يوم طويل من العمل ربما حتمًا ستشعرين بالجوع، وحتى لا تضطرين إلى أكل وجبات غير صحية أو مقلية.

7- مستحضر مرطب: يجب أن تعتني بترطيب يديك ليس يوميًا فقط، بل عدة مرات في اليوم، لذا يمكن أن تحمل عبوة صغيرة في المرطب في حقيبة يدك.

8- نعناع أو علكة: ربما تشعرين أحيانًا بمرارة في حلقك أو رائحة نفس كريهة فيجب أن تحملي علكة أو نعناع في حقيبتك.

9- مستحضرات تجميل أساسية: أحيانًا كثيرة يطرأ لدينا حدث جديد لا يمكون مرتب له من بداية اليوم، لذا يجب أن تكوني مستعدة.