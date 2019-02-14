بالصور| بريطانية تحتفظ برشاقتها بالـ"سكريات" دون ممارسة الرياضة

حالة من الدهشة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف سيدة تدعى رينيا ريكر، صاحبة الـ30 عامًا عن طريقتها في المحافظة على رشاقتها رغم تناولها وجبات سريعة وسكريات دون ممارسة الرياضة.

تتناول "رينيا"، في وجبة الإفطار رقائق بطاطس، إلى جانب المياة الغازية، بالإضافة للسكريات الكثيرة والوجبات السريعة على مدار اليوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تقضي"رينيا" معظم يومها على الأريكة أو على حاسوبها، دون الحاجة إلى الحركة طوال اليوم، إلى جانب امتلاء درجها الخاص على أكياسًا كثيرة من رقائق البطاطس والبسكويت والشيكولاتة، والتي تتناولها عند شعورها بالجوع، وتتناول أجزاء منها فتشعر بالشبع.

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وأوضحت الخبيرة الطبية "ماندا" أن "رينيا"، تستهلك نحو 1700 سعر حراري وهي الكمية المناسبة لأسلوب حياتها ونشاطها، وهو ما يسمح لوزنها بالبقاء متوازنًا.

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