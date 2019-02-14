طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري فطائر الجبنة على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطهي. المكونات: نصف كيلو دقيق ربع كوب زيت كوب من الماء الدافئ جبنة العدد حسب الرغبة نصف كوب زيت Advertisements طريقة التحضير: نضع الدقيق و الزيت والماء في إناءكبير. ثم نعجن هذا الخليط حتي يصبح القوام مثل عجينة البيتزا. ثم نضع العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة. في طاسة علي النار و نتركها مع ووضع فيها نصف كوب زيت. ثم نفرد العجينة و نضع بالداخل الجبنة ثم نغلقها ثم ندهنا بالزيت و نتركها ترتاح 10 دقائق. ثم نضع الفطائر في الطاسة علي النار، ويقدم ساخن.

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