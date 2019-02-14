محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

يزيد تناول كمية كبيرة من الأطعمة المصنعة مخاطر التعرض للوفاة المبكرة، هذا ما كشفه فريق من الباحثين الفرنسيين في دراسة نشرتها مجلة "JAMA Internal Medicine".

"تبدو الأطعمة المصنعة جذابة لكونها زهيدة الثمن، كما تتميز بمذاقها اللذيذ نتيجة ارتفاع نسبة السكر والملح والدهون المشبعة بها، وتعد متاحة بشكل كبير ويتم الترويج لها، وتصبح جاهزة لتناولها على الفور"، وفقا لما قالته نيتا فروهي، الأستاذ بوحدة علم الأوبئة بجامعة كامبردج.

ووجد الباحثون من خلال فحص النظام الغذائي لأكثر من 44 ألف مشارك فرنسي في منتصف العمر، وتتبعهم لمدة 7 سنوات، أن هناك 602 حالة وفاة، ثلثهم جاء نتيجة الإصابة بالسرطان.

لمزيد عن احذر.. هذه الأطعمة تسبب الوفاة المبكرة..اضغط هنا