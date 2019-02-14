ما العمر إلا مجرد رقم.. سهير العطار بطلة سباحة في الـ70 من عمرها

"ما العمر إلا مجرد رقم".. هذا ما أثبتته الدكتورة سهير العطار الأستاذ بكلية الطب والتي تمارس رياضة السباحة وتشارك في البطولات الدولية للرواد رغم بلوغها 70 عامًا.

قالت العطار إنها تمارس السباحة 5 أيام أسبوعيًا بالإضافة إلى العدو وركوب الدرجات وغيرها من الرياضات مضيفة: "العمر مالوش أي قيمة في الرياضة".

الدكتورة سهير العطار أوضحت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها كانت تمارس السباحة منذ سن 10 سنوات ثم توقفت بعد زواجها وانجابها لمدة 10 سنوات ثم عادت لممارسة السباحة مرة أخرى حتى عرض عليها أصدقائها المشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية ورغم ترددها في البداية إلا أنها اتخذت القرار بالمشاركة في هذه المسابقات.

العطار التي تشغل منصب أستاذ التحاليل بكلية الطب نجحت بالفعل في تنظيم وقتها كأستاذة جامعية ومالكة لأحد المستشفيات الخاصة وأم وبطلة في رياضة السباحة وتشارك في البطولات الدولية مؤكدة أن "مفيش حاجة اسمها حد معندوش وقت يعمل رياضة ولو نظمت وقتك هتعمل رياضة" مثنية على دور زوجها الراحل في دعمها لممارسة الرياضة.

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