رغم تجاوزها الخمسين.. "منتج سحري" وراء سر جمال جوليا روبرتس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تستخدم نجمات هوليوود وسائل يجدها البعض غريبة للعناية بجمالهن والحفاظ على شبابهن، والظهور بإطلالة مميزة أمام عدسات الكاميرا.

وفي الوقت الذي تبحث بعض النجمات عن أفضل مساحيق التجميل التي تقدمها ماركات التجميل العالمية، تفضل أخريات استخدام المنتجات الطبيعية التي توفرها صيدلية الطبيعة، بحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي.

جوليا روبرتس من النجمات اللواتي يستخدمن منتجات العناية الطبيعية، التي توفر حماية مميزة للبشرة، وتحافظ على نقائها وشبابها دون أعراض جانبية خطيرة، بالمقارنة مع المساحيق الكيماوية.

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تجاوزت روبرتس الخمسين من العمر، ومع ذلك لا تزال تتمتع بمظهر امرأة شابة في الثلاثينيات، والسر في ذلك ربما يعود إلى مداومتها على زيت الزيتون، الذي لا تكتفي بوضعها في طبق السلطة، بل تستخدمه للعناية ببشرة وجهها ويديها، بحسب موقع "ميديكال ماترز".

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة إزالة طبقات الجلد الميتة، ويمكن اعتباره منتج فعال وطبيعي للوقاية من أعراض الشيخوخة.

وإذا كانت بشرتك جافة، فربما حان الوقت للتوقف عن شراء منتجات العناية باهظة الثمن، والانتقال إلى زيت الزيتون الطبيعي لترطيب وتغذية بشرتك.