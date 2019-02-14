قدم الإعلامي تامر أمين أغنية لزميلته الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال تقديمهما برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، احتفالا بعيد الحب. وظهر "أمين" بجاكيت "أحمر" ممسكا في يده وردة حمراء يقدمها للخطيب ويغني قائلا: "كل عام وأنتي حبيبتي، كل عام وأنا حبيبكي"، وتأثرت ياسمين بالأغنية طالبة منه أن يغني غزلا في عيونها. ويبدأ "أمين" بالغناء: "عيون بهية ظلموا البنية وكل الحكاية عيون بهية.. شوفتيني وأنا لابس أحمر في الفلانتين". ​

كانت هذه تفاصيل خبر بـ"وردة وجاكيت أحمر".. تامر أمين يغني لياسمين الخطيب: عيون بهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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