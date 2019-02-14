"جنازة أم ليس لها سوى ابنتها".. لافتة إنسانية بالإمارات تزف سيدة مصرية عقب الوفاة

"توفيت الحاجة سميرة عواد رحمها الله، مصرية الجنسية وليس لها في دولة الإمارات سوى ابنتها سحر.. يا أهالي العين أختكم سحر أصبحت وحيدة وليس لها أحد ولا يمكن وحدها أن تحمل كفن أمها ولا أن تدفنها لذا كونوا لها إخوة وعون وسند بمصابها العظيم.. وإن لم تتمكن من الحضور نرجو أن تنشر هذه الرسالة في كل المجموعات".

لافتة إنسانية حملت بطياتها المزيد من الرحمة والشهامة، وبوصاية النبي "صلى الله عليه وسلم"، على "الجار"، أطلقها مُحمد فهمي، المسؤول عن المجموعات الخاصة بالجاليات المصرية في الإمارات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولات منه لحث المغتربين على حضور جنازة سيدة مصرية ليست لديها سوى ابنتها، العاملة بمهنة التمريض في مستشفى العين، حتى لا يتركوها وحدها بهذا الموقف العصيب.

"سحر زيها زي بنات كتير بتجري على لقمة العيش" بهذه الكلمات أوضح صاحب المنشور، أن الفتاة التي فقدت والدتها بالغربة، بالفعل تحتاج للمساندة المعنوية، والإنسانية، فهي تعمل بالإمارات ممرضة، واصطحبت والدتها معها، فلا تملك غيرها، ولم تكن الفقيدة تعرف غيرها أيضًا بغربتهما، إلا أن قدر الله، أعاد سحر وحيدة مرة أخرى، بعدما فارقت السيدة الحياة، وتركتها وحدها.

وأضاف "فهمي" خلال حديثه لـ"هُن": "أن ابنتها ليست بحاجة مادية، ولكنها بحاجة للمواساة".

وعن التجمهر الذي شهدته جنازة السيدة سميرة اليوم، أكد صاحب المنشور، أن الأمر جاء من خلال رسالة إنسانية، أرسلتها إحدى الأعضاء على "جروب" عبر "واتس آب" للجاليات، قائلًا: "لما حد يموت ينشروا على جروب جنائز ويتبعت للناس كلها تحضر جنازة".

وتابع: "أغلب الشعب الإماراتي متفاعلون مع مواقع الواتس آب، وإنستجرام ولكننا كجالية مصرية ننشر الحالات الإنسانية على نطاق واسع عبر "الفيسبوك"، قائلًا : "ده اللي حصل مع المرحومة وبيحصل مع كل الحالات الإنسانية".

واختتم صاحب المنشور حديثه في النهاية، بأن قوة نشر المنشور ساعدت في تكدس الكثير من الأشخاص بمسجد حمودة بن علي، لحضور عزاء السيدة، والسير بجنازتها، فلم نترك ابنتها وحدها.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، بـ"أبو ظبي" نشرت عدة لقطات من الحضور الكبير لتشييع الجنازة.

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