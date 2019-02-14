بالصور| حماقي وبوسي يشعلان زفاف رشا الكيال وخالد هاني أباظة بحضور نواب ووزراء

داخل أحد فنادق القاهرة، احتفل النائب الوفدي اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بزفاف نجله "خالد" على الآنسة "رشا" نجلة النائب الدكتور على الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا.

حضر الحفل نخبة من الوزراء ورموز السياسة والمجتمع من بينهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كما حضر الاحتفال أعضاء مجلس النواب أحمد فؤاد اباظة، وليلى أبو إسماعيل، ورئيس نادى الزمالك، ومارجريت عازر وعلاء عابد، وعمرو عبد الباقى المحامى سكرتير الهيئة الوفدية لحزب الوفد.

أحيا الحفل محمد حماقى وبوسى ودينا، وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وافتتح حفله بأغنية هيد ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب ولافتات الاستقبال التي حملت عبارات "the master of live concerts" أو سيد حفلات اللايف، بعدها حرص حماقي على تحية الجمهور وقام بعمل استقصاء جماهيري حول أكثر الأغاني التي أعجبتهم بالألبوم ليردوا عليه "تحب نسمعه".

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