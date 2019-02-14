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نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة تجمعها بزوجها، المطرب محمد مُحسن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مجدي" محتضنة زوجها، ومرتدية فستانا أسود منقوش، ومنفوش قليلًا بتوقيع دار "naser"، كما تألقت بمكياج سموكي ترابي، لريهام خليفة، مٌعلقة "happyvalentinesday".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، فعلقت إحداهما قائلة: "بقيتو تشبهو بعض".
كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي توجه رسالة لزوجها بعيد الحب.. والمتابعون: "بقيتوا شبه بعض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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