مجموعةُ مونسيه لخريف 2019.. قطعٌ أساسية أنثوية وجذابة بصور ظليّة محدّثة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المُصممَين، لورا كيم، وفرناندو غارسيا، قرّرا تخطّي عرض المدرّج، فمجموعتهما لموسم خريف 2019 كانت جديرةً بالاهتمام، حيث تعمّق المصممان في الرؤية الإبداعية للعلامة، والتي تنطوي على التفكيك والجمع، وقدما مجموعة قوية أنثوية وجذابة.

وتمّ دمج طبعة الكاروهات مع طبعة الترتان لتقديم تشكيلة من القطع الأنيقة الغنية بالخياطة الراقية المعاد تقديمها في صور ظلية عصرية.

وشملت المجموعة التصاميم الكلاسيكية الرياضية والتي تمّ تنسيقها مع القطع الرياضية المصنوعة من النايلون للحصول على مظهر هجين، بما في ذلك بدلة منسقة مع سترة هوديي، والتي أتت مزوّدة بسحاب ورسومات ونسيج تقني يمتد على الأكمام والساقين.

وبرزت الفساتين المطبّعة بالكاروهات بصورة ظلية غير متماثلة مرتبطة بوشاح طويل منسدل على الظهر، كما أتت الفساتين بفتحات على مستوى الكتفين والساق، بالإضافة إلى سترات البافر الضخمة والدافئة.

وتمّ تقديم مظهر رياضي ديناميكي من خلال بنطلونات مرنة ومتدفقة مزينة بأشرطة جانبية متباينة، بالإضافة إلى التنانير الجلدية والسترات بالفتحات والأطراف غير المتماثلة.

اكتشفي معنا أجمل القطع من مجموعة مونسيه لخريف 2019، وشاركينا رأيك.