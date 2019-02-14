الامارات | برج خليفة.. شاي وموسيقى بأعلى ردهة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة.. شاي وموسيقى بأعلى ردهة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الردهة تقدّم 3 تجارب عصرية مختلفة. من المصدر

شرعت «إعمار» الأبواب أمام الزوار، للتعرف إلى أعلى نقطة في برج خليفة؛ والتجول في الطوابق: 152 و153 و154، من ارتفاعات شاهقة تصل إلى 575 متراً؛ وذلك مع افتتاح «ذا لاونج، برج خليفة»، التي تتضمن شرفة في الهواء الطلق، ما يجعلها من الوجهات السياحية المفضلة لسكان المدينة وزوارها، القادمين إليها من كل أنحاء العالم.

وتقدم أعلى ردهة في العالم ثلاث تجارب عصرية مختلفة، من بينها الاستمتاع بتجربة «الشاي في السحاب» وسط إطلالات مميزة. كما تستضيف عروضاً موسيقية حية يومياً، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

وتمتاز الطوابق: 152 و153 و154 بطابع خاص، إذ يقدم كل منها إطلالات مميزة على المدينة.