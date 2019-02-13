بالسكر.. طريقة تحضير لاصق الرموش الصناعية بالمنزل

تفضل العديد من الفتيات ارتداء الرموش الصناعية، بدلًا وضع الماسكارا، وخاصة بالمناسبات، وتواجه العديد منهن أزمة إيجاد غراء مناسب للصق الرموش باحترافية، خاصة مع ارتفاع أسعاره بالأسواق. لذا يمكنك تحضيره في منزلك باحترافية، حسبما جاء بموقع bold sky - المكونات: ملعقة سكر صغيرة نقطتان من العسل النحل قطرات غراء أبيض - طريقة التحضير: امزجي الغراء مع العسل وقلبيهما جيدًا. ضعي السكر وقلبي جيدًا حتى يذوب تمامًا. يصبح الغراء جاهزا، ويمكنك التقاطه بفرشاة لصق الرموش، لتثبيتها على الرموش الطبيعية. ​

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