حساسية الصدر عند الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر
الحساسية أنواع كثيرة وتعتبر حساسية الصدر أكثرها شيوعا خاصة بين الأطفال، حيث يعاني الطفل من نوبات متكررة للحساسية من فترة لأخرى، والتي يمكن السيطرة عليها بالأدوية وبعض الوسائل الأخرى.. لكن هل يمكن علاجها نهائيا؟
أسباب حساسية الصدر عند الأطفال
العامل الوراثي يعتبر السبب الرئيس لحساسية الصدر في الأطفال، وفقا للدكتور عبد الناصر حسين، أستاذ طب الأطفال واستشاري الحساسية والمناعة، مضيفا أن هناك أسباب أخرى تختلف من حالة لأخرى، ومنها:
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