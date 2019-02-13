بحسب برج شريك حياتك.. أماكن للخروج في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

الكثيرون يحتارون في اختيار المكان المناسب لقضاء وقت ممتع ورومانسي في عيد الحب، فمن الممكن أن يختار البعض مكانًا لا ينال إعجاب الشريك، وبالتالي ستشعر بالضيق نتيجة عدم نجاح المقابلة الرومانسية التي تخطط لها من قبل.

لذلك حرص "لايف ستايل الخليج 365" على تقديم بعض الأماكن بالقاهرة على حسب برج الشريك في السطور التالية:

الأماكن المناسبة لخروجات مواليد الحمل والأسد والقوس:

من الأبراج النارية التي تفضل دائمًا المغامرة والخوض في تجارب جديدة تضيف البهجة والسعادة على قلبهم، إذ يمكنك زيارة مدينة الملاهي المتواجدة في مدينة السادس من أكتوبر، أو التزحلق على الجليد في أحد المولات التجارية بالسادس من أكتوبر، أو خوض تجربة جديدة من خلال الذهاب إلى الأماكن التي يتوافر فيها إمكانية الخوض في نوع جديد من الألعاب التي تعتمد على التشويق وحل الألغاز، والمتواجدة في التجمع الخامس.

الأماكن المناسبة لمواليد الميزان والجوزاء والدلو:

باعتبارهم أبراج هوائية تميل إلى الرومانسية، يفضلون قضاء عيد الحب وسط أجواء رومانسية، يمكنك شراء تذكرة لحضور حفل في دار الأوبرا المصرية، أو الذهاب لبرج القاهرة في المساء لمشاهدة القاهرة ليلًا، أو الذهاب لجنينة الأسماك، أو الجلوس في أحد المطاعم المتواجدة على النيل وسط أجواء رومانسية.

الأماكن المناسبة لمواليد الثور والعذراء والجدي:

من الأبراج الترابية التي ترغب دائمًا في أن تكون علاقتها مع الشريك ناجحة، كما أنهم يرغبون في قضاء أوقات مرحة مع الشريك، إذ يمكنك الذهاب لحضور فيلم في سينما بأحد المولات الشهيرة أو حضور حفل غنائي لمطربك المفضل بساقية الصاوي، أو الجلوس في أحد المطاعم لتناول العشاء، والمشي فوق كورنيش النيل أو في الحديقة اليابانية أو جزيرة المعادي.

الأماكن المناسبة لمواليد العقرب والسرطان والحوت:

من الأبراج المائية، ويتميز مواليد هذه الأبراج بالهدوء والرومانسية والغموض، كما أنهم يفضلون السفر في حالة رغبتك للسفر لقضاء وقت رومانسي وفي نفسك الوقت أن يكون مكان قريب من القاهرة، يمكنك الذهاب لوادي الريان في الفيوم، أو كورنيش الإسكندرية، أو العين السخنة.