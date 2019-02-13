"مين هيقضي معايا اليوم" وأغنية وفستان.. هكذا روجت سما المصري للفلانتين

نشرت الراقصة سما المصري، عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا أحمر "أوف شولدر".

وأعلنت "المصري" طرحها أغنية جديدة بمناسبة عيد الحُب، قائلة: "أنا مالقتش حد أحبه في عيد الحب فقلت مفيش غير الحمام أعبر له عن حبي فغنيت أغنية اسمها "حب الحمام".

وتابعت: "سيتم طرح الأغنية اليوم على قناة يوتيوب الخاصة بي".

لم تكن الأغنية هي استعداد سما الوحيد، لتك المناسبة، فكانت نشرت مساء أمس، صورة لها مرتدية "روب" باللون الأحمر، ومعلقة: "مين هيقضي عيد الحب معايا؟"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها.

وكانت الراقصة نشرت مؤخرًا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، على "إنستجرام"، ظهرت من خلالها بفستان أحمر قصير "تايبست"، مٌطعم بوردة سوداء، دون أن تكشف عن وجهها كاملًا، مُعلقة: "استعدادات عيد الحب.. شكلي هولعها بقى.. هاخربها في الفلانتين".

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