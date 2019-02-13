بالفيديو| بمناسبة عيد الحب.. اعرف هدية "حبيبك" من برجه

عادة ما يقع الكثيرون في حيرة بسبب اختيار الهدايا، التي يمكن أن يقدموها لأحبائهم، ولذلك قدمت المهندسة عبير فؤاد طريقة يمكن الاعتماد عليها.

وبحسب "عبير"، يمكنك من خلال الأبراج الفلكية، معرفة الهدايا الملائمة حسب شخصية كل برج.

- برج الحمل:

"بوكية ورد" من الهدايا المميزة التي يفضلها أصحاب برج الحمل، أو الهدايا المحفور عليها أسمائهم.

- برج الثور:

عادة ما ينجذب أصحاب برج الثور حول الهدايا الفاخرة، مثل الذهب أو الشيكولاتة الفاخرة أو مستحضرات التجميل.

- برج الجوزاء:

الهاتف المحمول أكثر الهدايا التي يفضلها أصحاب برج الجوزاء، لأنهم محبين للتواصل باستمرار.

- برج السرطان:

أصحاب هؤلاء البرج يفضلون الهدايا التي ترتبط بالمنزل أو كاميرا المنزل.

- برج الأسد:

أصحاب هذا البرج يفضلون هدايا مثل الذهب أو نظارات الشمس الفاخرة.

برج العذراء:

يهتم أصحاب برج العذراء عادة بالصحة، لذلك مستحضرات التجميل الطبيعية هي الهدايا المفضلة بالنسبة إليهم أو كتاب لأنهم أيضًا منجذبين للثقافة.

- برج الميزان:

الشمعدان أو مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، من الهدايا التي تناسب أصحاب برج الميزان.

- برج العقرب:

يتسم أصحاب برج العقرب بالغموض، لذلك يعتبر "جاكيت جلد أسود" من الهدايا التي تناسبهم.

- برج القوس:

تذكرة سفر أكثر الهدايا التي يفضلها أصحاب هذا البرج.

- برج الجدي:

تحفة نادرة أو هدايا ذات قيمة تاريخية هي الأنسب لأصحاب برج الجدي.

- برج الدلو:

الفضة من الهدايا التي يفضلها أصحاب برج الدلو، لكن من الأفضل سؤالهم عن الهدايا التي يريدونها.

- برج الحوت:

كل ما يخص عالم البحار تعد من الهدايا المناسبة، التي يفضلها أصحاب برج الحوت.

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